2019-11-25T16:41:46+03:00
Общество

«Автодор» получил разрешение на ввод в строй последнего участка трассы М-11 Москва-Петербург

Пустить скоростное шоссе в эксплуатацию должны до конца ноября при участии Владимира Путина
Петр КИБЕР
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"Автодор" получил разрешение на пуск последнего участка трассы М-11."Автодор" получил разрешение на пуск последнего участка трассы М-11.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Строительная эпопея с созданием скоростной платной трассы М-11 Москва-Петербург, которая длилась почти 10 лет, близка к завершению. 13 ноября Ростехнадзор официально заявил о соответствии объекта проектной документации. Позднее было заявлено, что открытие трассы состоится до конца месяца, а 25 ноября был разрешен пуск в строй последнего, восьмого участка шоссе.

- Получено разрешение на ввод в эксплуатацию восьмого этапа трассы М11 на участке от Санкт-Петербургского южного полукольца до Кольцевой автодороги в Петербурге. С открытием восьмого этапа трасса будет полностью введена в эксплуатацию, - говорится в сообщении пресс-служба . госкомпании «Автодор».

Сейчас специалисты «Автодора» заканчивают последние приготовления к запуску регулярного движения по трассе. Завершиться они должны уже на днях, после чего состоится торжественная церемония открытия трассы. Ее должен посетить президент России Владимир Путин. Предварительная дата - 27 ноября.

Напомним, что стоимость проезда по платной трассе будет начинаться от 1331 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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