2019-11-25T16:35:06+03:00
Общество

В ночь на 26 ноября в Петербурге разведут только два моста

Остальные переправы через Неву сейчас разводятся только по предварительной заявке
Лилия КОЗЛОВА
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В ночь на 26 ноября в Петербурге разведут только два мостаВ ночь на 26 ноября в Петербурге разведут только два мостаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Петербурге подходит к концу сезон разводки мостов. По рекам Северной столице уже пошел лед, поэтому, в скором времени, движение судов по Неве полностью прекратится. В ночь на вторник, 26 ноября, в городе разведут только два моста – Троицкий и Биржевой. Остальные переправы поднимать не будут.

- В ночь на 26 ноября 2019 года разводятся мосты – Троицкий с 01:20 до 04:50 часов и Биржевой с 02:00 до 04:55 часов утра, - сообщили в «Мостотресте».

На данный момент разводка мостов прекращена. Сампсониевский, Гренадерский и Кантемировский мосты разводятся только по предварительной заявке за двое суток.

В МЧС жителей Петербурга предупредили о том, что Нева и Финский залив этой зимой полностью замерзнут раньше обычного времени. Это произойдет с 31 декабря 2019 года по 10 января 2020 года. Однако до официального разрешения служб, выход на лед строго настрого запрещен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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