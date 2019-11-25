2019-11-25T16:56:44+03:00
Общество

Петербургский ЗакС выразил соболезнования родным и близким Людмилы Вербицкой

Знаменитый филолог умерла 24 ноября 2019 года в возрасте 83 лет
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Макаров выразил соболезнования от имени ЗакСа в связи с кончиной ВербицкойМакаров выразил соболезнования от имени ЗакСа в связи с кончиной ВербицкойФото: Илья СМИРНОВ
Изменить размер текста:

В воскресенье, 24 ноября, Петербург и всю страну повергла в печаль неожиданная новость о смерти президента Санкт-Петербургского Государственного университета и знаменитого филолога Людмилы Вербицкой. Лингвист, известная горожанам по многолетнему образовательному проекту в метро «Давайте говорить как петербуржцы», скончалась в возрасте 83 лет после болезни.

- Ее кончина – невосполнимая потеря для нашего города, для всей страны. От нас ушел человек уникального таланта, душевных и человеческих качеств. Выдающийся лингвист современности, тонко чувствовавший и понимавший слово, умевший передать любовь к родному языку своим ученикам и всем петербуржцам, Людмила Алексеевна была голосом эпохи в научной сфере, непререкаемым авторитетом в Санкт-Петербургском государственном университете – её альма-матер, - выразил соболезнования от имени депутатов Законодательного Собрания Северной столицы председатель парламента Вячеслав Макаров.

Представитель ЗакСа отметил неоценимый вклад Людмилы Вербицкой в развитие СПбГУ и общественную жизнь города в годы, когда она занимала должность почетного президента Российской академии образования.

- Память о Людмиле Алексеевне Вербицкой вечно будет жить в наших сердцах, - добавил Макаров.

Напомним, что церемония прощания с Людмилой Вербицкой состоится 27 ноября. Похоронят филолога на Северном кладбище.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На «ВКонтакте» подали в суд из-за Ждуна
На трассе «Кола» погибла пассажирка «Мазды», влетевшей под грузовик
Жителей Ленобласти предупреждают о гололеде
В Петербурге торжественно подняли флаг на подлодке «Петропавловск -Камчатский»
Два жилкомсервиса задолжали «Водоканалу» больше 500 миллионов рублей
В ночь на 26 ноября в Петербурге разведут только два моста
«Автодор» получил разрешение на ввод в строй последнего участка трассы М-11 Москва-Петербург
В Выборге задержали мужчину, пытавшегося перекинуть в СИЗО-3 брикет с наркотиками
Проблему гибели кошек в подвалах Петербурга проконтролирует городской прокурор
Вице-губернатор Петербурга Любовь Совершаева уходит из Смольного
Петербуржца, бросившего труп племянника у травмпункта в Колпино, арестовали по подозрению в убийстве
Водитель, устроивший стрельбу из авто на Московском проспекте, взят до суда под стражу
Жителей Ленобласти предупредили о 13-градусных заморозках
Усадьбу Багратиона в Пушкине признали культурным памятником
Стало известно, где похоронят президента СПбГУ Людмилу Вербицкую
Рождественская ярмарка ограничит движение и парковку в центре Петербурга
В Петербурге представили инновационную систему оплаты парковки
Суд арестовал на два месяца молодого любовника, убившего 37-летнюю петербурженку
Два трупа нашли возле заброшенной котельной в Луге
Гаишники поймали 17-летнего бесправника, который гонял на каршеринге по ночному Петербургу
Молдаванин, который вез из Петербурга в Финляндию 17 килограммов сигарет, остался без машины
Женщина с ребенком отправилась кататься на коньках по тонкому льду в Петербурге
На Суздальском проспекте «Пежо» положил столб на крышу
Мокрого и замерзшего кота спасли из реки Мойки
Киллеру-неудачнику с Варшавской улицы дали 8 лет строгого режима
21-летний парень может поплатиться тюрьмой за сексуальное раскрепощение девочки в Ленобласти
Из-за антициклона Петербург «морозит» сильнее, чем обычно
Пассажир метро подслушал разговор о «подготовке взрыва» в подземке Петербурга