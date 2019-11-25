Петербургский ЗакС выразил соболезнования родным и близким Людмилы Вербицкой

СЕГОДНЯ 16:51 2019-11-25T16:56:44+03:00

Макаров выразил соболезнования от имени ЗакСа в связи с кончиной Вербицкой Фото: Илья СМИРНОВ

Знаменитый филолог умерла 24 ноября 2019 года в возрасте 83 лет

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 24 ноября, Петербург и всю страну повергла в печаль неожиданная новость о смерти президента Санкт-Петербургского Государственного университета и знаменитого филолога Людмилы Вербицкой. Лингвист, известная горожанам по многолетнему образовательному проекту в метро «Давайте говорить как петербуржцы», скончалась в возрасте 83 лет после болезни.

- Ее кончина – невосполнимая потеря для нашего города, для всей страны. От нас ушел человек уникального таланта, душевных и человеческих качеств. Выдающийся лингвист современности, тонко чувствовавший и понимавший слово, умевший передать любовь к родному языку своим ученикам и всем петербуржцам, Людмила Алексеевна была голосом эпохи в научной сфере, непререкаемым авторитетом в Санкт-Петербургском государственном университете – её альма-матер, - выразил соболезнования от имени депутатов Законодательного Собрания Северной столицы председатель парламента Вячеслав Макаров.

Представитель ЗакСа отметил неоценимый вклад Людмилы Вербицкой в развитие СПбГУ и общественную жизнь города в годы, когда она занимала должность почетного президента Российской академии образования.

- Память о Людмиле Алексеевне Вербицкой вечно будет жить в наших сердцах, - добавил Макаров.

Напомним, что церемония прощания с Людмилой Вербицкой состоится 27 ноября. Похоронят филолога на Северном кладбище.

ИСТОЧНИК KP.RU