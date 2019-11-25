2019-11-25T17:02:51+03:00
Общество

Два жилкомсервиса задолжали «Водоканалу» больше 500 миллионов рублей

Среди промышленных предприятий «отличилось» «Ломо», не заплатившее за услуги свыше 13 миллионов рублей
Петр КИБЕР
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В "Водоканале" подсчитали кто и сколько им должен за воду.В "Водоканале" подсчитали кто и сколько им должен за воду.Фото: Георгий КОПЫТИН
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Огромные долги за оказанные услуги беспокоят петербургский «Водоканал». Предприятие составило список тех, кто регулярно забывает платить по счетам. И в их числе оказались многочисленные жилкомсервиса города на Неве. Задолженность только двух из них перевалила за полмиллиарда рублей.

- Самая крупная задолженность исполнителя коммунальных услуг – более 285 миллионов. рублей – у ООО «ЖКС №1 Невского района», далее в списке должников занимает ООО «ЖКС №1 Кировского района» – более 261 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба «Водоканала».

В топ-5 также попали ЖКС №3 Центрального района, №1 Колпинского и ЖК «Сервис» с долгами от 165 до 160 миллионов у каждого. При этом долг висит более двух месяцев.

А всего в списке должников больше двух десятков коммунальщиков, задолженность которых исчисляется сотнями и десятками миллионов.

Коммерческие организации в этом плане более дисциплинированы. Больше всего денег «Водоканалу» должен «ЛОМО» - 13 миллионов. Много, но на фоне ЖКС выглядит мелкой шалостью. Впрочем, со всеми неплательщиками будут работать одинаково.

ИСТОЧНИК KP.RU

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