Два жилкомсервиса задолжали «Водоканалу» больше 500 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 17:02 2019-11-25T17:02:51+03:00

В "Водоканале" подсчитали кто и сколько им должен за воду. Фото: Георгий КОПЫТИН

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Огромные долги за оказанные услуги беспокоят петербургский «Водоканал». Предприятие составило список тех, кто регулярно забывает платить по счетам. И в их числе оказались многочисленные жилкомсервиса города на Неве. Задолженность только двух из них перевалила за полмиллиарда рублей.

- Самая крупная задолженность исполнителя коммунальных услуг – более 285 миллионов. рублей – у ООО «ЖКС №1 Невского района», далее в списке должников занимает ООО «ЖКС №1 Кировского района» – более 261 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба «Водоканала».

В топ-5 также попали ЖКС №3 Центрального района, №1 Колпинского и ЖК «Сервис» с долгами от 165 до 160 миллионов у каждого. При этом долг висит более двух месяцев.

А всего в списке должников больше двух десятков коммунальщиков, задолженность которых исчисляется сотнями и десятками миллионов.

Коммерческие организации в этом плане более дисциплинированы. Больше всего денег «Водоканалу» должен «ЛОМО» - 13 миллионов. Много, но на фоне ЖКС выглядит мелкой шалостью. Впрочем, со всеми неплательщиками будут работать одинаково.

ИСТОЧНИК KP.RU