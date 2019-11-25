В Петербурге торжественно подняли флаг на подлодке «Петропавловск -Камчатский»

СЕГОДНЯ 17:24 2019-11-25T17:24:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 25 ноября, на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония поднятия флага на подводной лодке «Петропавловск-Камчатский». С этого момента субмарина по праву вошла в состав Военно-Морского флота России.

- Сегодня мы поднимаем Андреевский флаг на подводной лодке «Петропавловск-Камчатский». Корабль прошел все испытания и полностью подтвердил заложенные в нем тактико-технические характеристики, – подчеркнул генеральный директор АО «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков, чьи слова приводит пресс-служба предприятия.

Не остались в стороне и представители Минобороны.

- «Петропавловск-Камчатский – первая «ласточка», идущая на Тихоокеанский флот, который уже давно ждет обновления, – отметил начальник Главного штаба, главнокомандующий ВМФ РФ вице-адмирал Андрей Воложинский.

Всего в серии дизель-электрических кораблей проекта 636.3 будет построено шесть субмарин. Сдать в эксплуатацию их должны до 2022 года.

ИСТОЧНИК KP.RU