2019-11-25T17:52:37+03:00
Общество

Жителей Ленобласти предупреждают о гололеде

Его образованию будут способствовать дневные оттепели и ночные заморозки
Петр КИБЕР
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На трассах в Ленобласти обещают гололед и мокрый снег.На трассах в Ленобласти обещают гололед и мокрый снег.Фото: Александр ГЛУЗ
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В Петербурге хоть всего и минус четыре, а горожане, привыкшие к теплой осени, зябко кутаются в шарфы и шапки. Им, отвыкшим от морозов и такая погода кажется суровой. Но все это ерунда по сравнению с Ленинградской областью, где в ночь на вторник обещают до 13 градусов ниже ноля.

- 26 ноября ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем возможен снег и мокрый снег. Ветер южный и юго-западный, умеренный. В ночное время температура воздуха составит -10...-13 градусов. Днем +1...-4, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Но пугаться не стоит, ведь вторник окажется самым холодным днем на неделе. Уже в ночь на среду будет «всего» до -8, а четверг и вовсе окажется относительно теплым - до 4 градусов со знаком «минус» ночью и около ноля днем.

При такой погоде легко образовывается гололед, поэтому водителям на трассах Ленобласти стоит быть особенно внимательными. Та же проблема ждет и петербургских автомобилистов.

А вот к концу недели потеплеет до +2...+4 градусов с мокрым снегом и дождем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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