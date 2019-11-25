2019-11-25T18:26:06+03:00
Происшествия

На трассе «Кола» погибла пассажирка «Мазды», влетевшей под грузовик

Смертельное ДТП произошло в Лодейнопольском районе Ленобласти
Петр КИБЕР
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На трассе "Кола" погибла пассажирка "Мазды". Фото: УГИБДД СПб и ЛОНа трассе "Кола" погибла пассажирка "Мазды". Фото: УГИБДД СПб и ЛО
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Серьезное ДТП со смертельным исходом произошло днем 25 ноября на 232 километре автодороге «Кола», она же Мурманского шоссе. Здесь, в Лодейнопольском районе Ленобласти столкнулись легковая «Мазда» и два грузовика: «Вольво» и «Исудзу».

- Около 15:35 водитель автомобиля «Мазда 3» выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с «Вольво», а далее с «Исудзу», - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

От последствий ДТП «Вольво» с полуприцепом - фура в простонародье - улетела с дороги под откос. Его шофер получил тяжелые травмы.

Также в тяжелом состоянии госпитализирован водитель «Мазды» (мужчина возрастом около 35 лет), а вот женщина-пассажир легковушки погибла на месте.

Все обстоятельства и причины смертельной аварии устанавливают сотрудники дорожной полиции, которые работают на месте ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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