На трассе «Кола» погибла пассажирка «Мазды», влетевшей под грузовик

СЕГОДНЯ 18:26 2019-11-25T18:26:06+03:00

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Серьезное ДТП со смертельным исходом произошло днем 25 ноября на 232 километре автодороге «Кола», она же Мурманского шоссе. Здесь, в Лодейнопольском районе Ленобласти столкнулись легковая «Мазда» и два грузовика: «Вольво» и «Исудзу».

- Около 15:35 водитель автомобиля «Мазда 3» выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с «Вольво», а далее с «Исудзу», - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

От последствий ДТП «Вольво» с полуприцепом - фура в простонародье - улетела с дороги под откос. Его шофер получил тяжелые травмы.

Также в тяжелом состоянии госпитализирован водитель «Мазды» (мужчина возрастом около 35 лет), а вот женщина-пассажир легковушки погибла на месте.

Все обстоятельства и причины смертельной аварии устанавливают сотрудники дорожной полиции, которые работают на месте ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU