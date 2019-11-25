На «ВКонтакте» подали в суд из-за Ждуна
Современная мода на тренды скоротечна. Еще вчера все обожали толстого тюфячка Ждуна - фигурки стилизованного морского слона, сложившего ручки на животе, а сегодня далеко не каждый про него вспомнит. Но, тем не менее, в России права на образ, который создала голландская художница Маргрит ван Бреворт, имеет компания CD Land. И она очень не любит, когда кто-то пользует Ждуна без разрешения. Даже соцсеть «ВКонтакте».
- Мы подали иск к «ВКонтакте» на 5 миллионов рублей в связи с тем, что социальная сеть в течение долгого времени нелегально использовала бренд «Ждун» в виде электронных стикеров, - рассказал RNS президент CD Land Юрий Цейтлин.
Стикер, или картинку-эмодзи, выражающую эмоцию, которую можно прикрепить к сообщению как аналог смайлика, до сих пор используют в соцсетях. И пусть не так часто как раньше, но все же.
В CD Land уже судились с производителями игрушек и прочих сувениров, а теперь дошли руки и до «ВКонтакте». Им, по уверению правообладателя, предлагали решить дело миром, но переговоры заглохли. Тогда коммерсанты пошли в суд. Иск на круглую сумму и же поступил в петербургский арбитраж.
ИСТОЧНИК KP.RU