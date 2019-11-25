На «ВКонтакте» подали в суд из-за Ждуна

СЕГОДНЯ 18:51 2019-11-25T18:51:34+03:00

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Современная мода на тренды скоротечна. Еще вчера все обожали толстого тюфячка Ждуна - фигурки стилизованного морского слона, сложившего ручки на животе, а сегодня далеко не каждый про него вспомнит. Но, тем не менее, в России права на образ, который создала голландская художница Маргрит ван Бреворт, имеет компания CD Land. И она очень не любит, когда кто-то пользует Ждуна без разрешения. Даже соцсеть «ВКонтакте».

- Мы подали иск к «ВКонтакте» на 5 миллионов рублей в связи с тем, что социальная сеть в течение долгого времени нелегально использовала бренд «Ждун» в виде электронных стикеров, - рассказал RNS президент CD Land Юрий Цейтлин.

Стикер, или картинку-эмодзи, выражающую эмоцию, которую можно прикрепить к сообщению как аналог смайлика, до сих пор используют в соцсетях. И пусть не так часто как раньше, но все же.

В CD Land уже судились с производителями игрушек и прочих сувениров, а теперь дошли руки и до «ВКонтакте». Им, по уверению правообладателя, предлагали решить дело миром, но переговоры заглохли. Тогда коммерсанты пошли в суд. Иск на круглую сумму и же поступил в петербургский арбитраж.

ИСТОЧНИК KP.RU