Смольный объявил о создании в Петербурге международного технологического хаба

СЕГОДНЯ 19:24 2019-11-25T19:24:55+03:00

Смольный и «Газпром нефть» собираются к 2023 году увеличить в 6 раз число высокотехнологичных компаний

Изменить размер текста: A A

В Санкт-Петербурге создадут международный технологический хаб. 25 ноября Смольный и «Газпром нефть» подписали об этом соглашение. Благодаря ему в городе появится научно-образовательный центр для разработки бесчисленных технологий в энергетическом секторе. Для этого в Северной столице благодатная почва – здесь есть и лучшие технические университеты, и крупнейшие компании нефтегазового сектора, а также передовые исследовательские центры.

- К 2030 году число высокотехнологических компаний в Петербурге вырастет сразу в шесть раз. Более того, создание хаба поможет увеличить количество рабочих мест. А городские предприятия, в свою очередь, начнут получать заказы от крупных компаний, - сообщает пресс-служба губернатора Петербурга.

Создание технологического хаба положительно скажется на росте потребности в квалифицированных инженерах и ай-ти специалистов. К слову, городу уже сейчас нужны около 20 тысяч разработчиков, но пока что на рынке труда их лишь три тысячи. Похожие негативные моменты искоренит усовершенствование многих образовательных программ.

ИСТОЧНИК KP.RU