Смольный объявил о создании в Петербурге международного технологического хаба
В Санкт-Петербурге создадут международный технологический хаб. 25 ноября Смольный и «Газпром нефть» подписали об этом соглашение. Благодаря ему в городе появится научно-образовательный центр для разработки бесчисленных технологий в энергетическом секторе. Для этого в Северной столице благодатная почва – здесь есть и лучшие технические университеты, и крупнейшие компании нефтегазового сектора, а также передовые исследовательские центры.
- К 2030 году число высокотехнологических компаний в Петербурге вырастет сразу в шесть раз. Более того, создание хаба поможет увеличить количество рабочих мест. А городские предприятия, в свою очередь, начнут получать заказы от крупных компаний, - сообщает пресс-служба губернатора Петербурга.
Создание технологического хаба положительно скажется на росте потребности в квалифицированных инженерах и ай-ти специалистов. К слову, городу уже сейчас нужны около 20 тысяч разработчиков, но пока что на рынке труда их лишь три тысячи. Похожие негативные моменты искоренит усовершенствование многих образовательных программ.
ИСТОЧНИК KP.RU