В Ленобласти построят современную верфь за 2,4 млрд рублей

СЕГОДНЯ 19:46 2019-11-25T19:46:46+03:00

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В Смольном рассказали о том, что в Ленинградской области появится современное стапельное (судостроительное – прим. ред.) производство. ОАО «Пелла» будет создавать исключительно высокотехнологичную морскую технику. Предприятие уже давно строит суда в городе Отрадное. Новая верфь появится на смежном участке. Таким образом, уровень производства возрастет в разы.

- Нам необходимо обновить производственную базу верфей. Сейчас на предприятии ежегодно выпускают 4-5 кораблей длиной до 70 метров. А строительство новой верфи поблизости позволит создавать высокотехнологичные морские суда длиной до 90 метров и спусковым весом до 3 тысяч тонн, - сообщил Роман Голованов, глава комитета по инвестициям Петербурга.

На все про все уйдет около 2,4 миллиардов рублей. Новую верфь введут в эксплуатацию до 1 января 2022 года. После этого на предприятии появятся более 200 рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU