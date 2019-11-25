Дзюба довел до безумия и слез счастья юного болельщика, подарив ему футболку «Зенита»
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба довел до слез радости сврехэмоционального мальчишку из Казани, который просил у игрока футболку. Напомним, выездной матч закончился со счетом 2:1 в пользу сине-бело-голубых. Победный мяч как раз забил Дзюба. После игры поклонники «Зенита» из Казани долго не отпускали футболистов, выстроившись в ряд возле клубного автобуса.
Каждый завлекал игроков для автографа или фото как мог, но среди всей толпы выделялся самый активный юный болельщик, который просто вымаливал у Дзюбы подарок.
- Артем, пожалуйста! Тема! Тема! Тема! Пожалуйста, подари! – восклицал мальчик со слезами на глазах на трогательном видео от телевидения «Зенита».
Дзюба увидел небольшое безумие парня, затем быстро сбегал в клубный автобус и вышел оттуда с футболкой форварда Себастьяна Дриусси. Благодарственный крик «спасибо», наверное, слышали даже на стадионе «Центральный». Покрасневший мальчишка получил заветный подарок и тут же скрылся в толпе фанатов.
#Дзюбамания в Казани.
ИСТОЧНИК KP.RU