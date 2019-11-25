2019-11-25T20:50:20+03:00
Происшествия

Вор-растяпа украл три телефона из салона сотовой связи в Петербурге, но забыл на прилавке личные вещи

Неудачливый вор оставил в магазине кошелек и банковскую карту, предположительно, со своим именем
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Воришку вовсю ищет полиция и похоже, что улики позволят его быстро найти.Воришку вовсю ищет полиция и похоже, что улики позволят его быстро найти.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Вор-неудачник стащил три телефона из салона сотовой связи на Московском проспекте, но забыл на прилавке личные вещи. Неизвестный мужчина попросил консультанта достать для него несколько смартфонов. Прослушав подробную консультацию по ним, злоумышленник заинтересовался другим телефоном. Пока сотрудник салона сотовой связи нагибался к витрине за техникой, воришка быстро раскинул смартфоны по карманам и скрылся.

- Консультант побежал вслед за мужчиной, но потерял его из виду, когда тот исчез на закрытой территории за дверью на магнитном замке. Вернувшись в магазин, продавец обнаружил на прилавке кошелек и банковскую карту злоумышленника, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Полицейские оперативно прибыли на место, изъяли важные улики и сняли отпечатки пальцев горе-воришки. Стражи порядка рассказали, что на вид мужчине 25-27 лет, он славянской внешности и с черными волосами, зачесанными назад. Справа на лице у него две родинки – одна выше подбородка, а другая чуть пониже. Сейчас злоумышленника вовсю ищут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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