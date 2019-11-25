2019-11-25T21:11:12+03:00
Общество

Автомобилистов Петербурга предупредили об ограничении движения по улице Руставели и Октябрьской набережной

Причина ограничений – прокладка тепловых и инженерных сетей
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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ГАТИ напоминает о новых ограничениях движения в городе.ГАТИ напоминает о новых ограничениях движения в городе.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга предупредила автомобилистов Петербурга о новых ограничениях движения в городе. С 26 ноября по 9 декабря транспорт потеснится по улице Руставели от проспекта Луначарского до улицы Киришской. Причина тому прокладка теплосетей от АО «МегаМейд». Подрядчик там уже не первый день, однако теперь работы перешли на следующий этап, который требует времени.

Также автомобилистам напоминают о закрытом проезде и по Октябрьской набережной от улицы Крыленко до улицы Тельмана.

- На этом участке «Водоканал» все еще проводит работы по установке инженерных сетей. Они затянутся по 4 декабря, - поясняет пресс-служба Смольного.

В ГАТИ добавляют, что все ограничения движения транспорта можно посмотреть на специальной карте на их официальном сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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