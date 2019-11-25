2019-11-25T21:35:08+03:00
Общество

Смольный отправил на доработку проекты планировки земли от застройщиков, позабывших о социальных объектах

На это повлияли общественные слушания, где местные жители остались недовольны идеями застройщиков
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В частности, застройщик жилого квартала в Выборгском районе не хотел возводить музыкальную школу.В частности, застройщик жилого квартала в Выборгском районе не хотел возводить музыкальную школу.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Смольном рассмотрели 14 документов с планировкой территорий от застройщиков в разных районах Петербурга. Половину из предложенных проектов отправили на доработку. На это повлияли общественные слушания, на которых местные жители остались недовольны идеями застройщиков.

- Например, горожане высказали пожелания по грамотному возведению жилого квартала в Выборгском районе. Они хотели бы видеть на свободной земле не очередной дом, а музыкальную школу или другие объекты для культурного досуга, которых так не хватает в округе. Но застройщик предложение жителей отклонил. Теперь чиновники заставят компанию пересмотреть свое решение, - передает пресс-служба губернатора Петербурга.

Власти в очередной раз отметили, что жилое строительство необходимо вести вместе с созданием социальной инфраструктуры. В частности, ввод жилья всегда должен происходить одновременно с открытием новых детских садов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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