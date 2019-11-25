Петербуржцы восхищаются в соцсетях фотографиями яркого малинового заката в городе

СЕГОДНЯ 22:01 2019-11-25T22:01:17+03:00

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Петербуржцы восхитились ярким оранжево-малиновым закатом в городе. Фотографии красивейшего вечернего неба заполонили соцсети 25 ноября. Небосвод малинового цвета, например, порадовал многочисленных жителей Приморского района.

- Закат влюбляет в себя! Я тоже хочу скинуть фото, - написал один из пораженных очевидцев в сообществе «Лахта Онлайн | Приморский район» во «Вконтакте».

Фото: СОЦСЕТИ

Особенно захватывающие снимки получались у горожан, находившихся у Финского залива. Петербуржцы отмечают, что соскучились по такой чарующей погоде.

Фото: СОЦСЕТИ

Тем временем, скоро мороз в Петербурге сменится на снег, дождь и слякоть. Со среды 27 ноября небо уже не будет столь красивым и ясным из-за грядущих осадков с облачностью. Во второй половине последней недели ноября синоптики прогнозируют потепление до нуля градусов с южным ветром.

Фото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU