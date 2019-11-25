Петербуржцы восхищаются в соцсетях фотографиями яркого малинового заката в городе
Петербуржцы восхитились ярким оранжево-малиновым закатом в городе. Фотографии красивейшего вечернего неба заполонили соцсети 25 ноября. Небосвод малинового цвета, например, порадовал многочисленных жителей Приморского района.
- Закат влюбляет в себя! Я тоже хочу скинуть фото, - написал один из пораженных очевидцев в сообществе «Лахта Онлайн | Приморский район» во «Вконтакте».
Фото: СОЦСЕТИ
Особенно захватывающие снимки получались у горожан, находившихся у Финского залива. Петербуржцы отмечают, что соскучились по такой чарующей погоде.
Фото: СОЦСЕТИ
Тем временем, скоро мороз в Петербурге сменится на снег, дождь и слякоть. Со среды 27 ноября небо уже не будет столь красивым и ясным из-за грядущих осадков с облачностью. Во второй половине последней недели ноября синоптики прогнозируют потепление до нуля градусов с южным ветром.
Фото: СОЦСЕТИ
ИСТОЧНИК KP.RU