2019-11-25T22:27:51+03:00
Спорт

СКА разгромил «Куньлунь Ред Стар» со счетом 4:1, что стало для клуба шестой победой к ряду

СКА пока что не проигрывал в домашней серии в конце ноября
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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После равного первого периода СКА взял инициативу в свои руки и доминировал до конца. Фото: twitter.com/hcskaПосле равного первого периода СКА взял инициативу в свои руки и доминировал до конца. Фото: twitter.com/hcska
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Петербургский СКА победил «Куньлунь Ред Стар» со счетом 4:1 в рамках очередного тура регулярного чемпионата КХЛ. Отметим, что эта победа стала шестой подряд для армейцев. СКА уже обыгрывал китайскую команду в гостях, но теперь принимал ее дома – и вполне успешно. За петербургский клуб отличились Зуб, Бурдасов, Марченко и Кемппайнен. Хоккеисты «Куньлунь Ред Стара» ответили лишь шайбой Спенсера Фу в первом периоде, который еще держал интригу, закончившись 1:1.

- Несмотря на счет, скажу, что игра была очень сложная. Команда соперника играла в жесткий и быстрый хоккей. Начало матча прошло на равных. Но потом мы за счет активных действий и хорошего движения переломили ход встречи. Хорошая реализация? Да, в последних играх мы подтянули этот аспект за счет быстрого движения шайбы, - подвел итоги встречи главный тренер СКА Алексей Кудашов на послематчевой пресс-конференции.

Заключительная домашняя игра армейцев в ноябре пройдет против ХК «Сочи». Матч начнется в «Ледовом» 27 ноября в 19:30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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