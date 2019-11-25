2019-11-25T22:51:33+03:00
Происшествия

Во Всеволожском районе «Рено» насмерть сбил пешехода, не дошедшего до «зебры» несколько метров

Личность погибшего сейчас устанавливается
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Сотрудники ГИБДД разбираются в причинах смертельной аварии. Фото: vk.com/dorinspbСотрудники ГИБДД разбираются в причинах смертельной аварии. Фото: vk.com/dorinspb
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25 ноября во Всеволожском районе «Рено» насмерть сбил пешехода. Страшная авария произошла около 18:20 на четвертом километре автодороги «Новое Токсово - Скотное - Керро». При неизвестных обстоятельствах 39-летний водитель иномарки снес мужчину 1961 года рождения.

- По предварительным данным, погибшего сбили вне пешеходного перехода. К сожалению, в результате ДТП он скончался прямо на месте. Его личность пока что устанавливается. Сейчас на месте происшествия проводится подробная проверка, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Судя по фотографиям с места аварии, участок дороги пусть и не сильно, но освещен фонарными столбами на одной из сторон. Кроме этого, в нескольких метрах от смертельной аварии есть пешеходный переход, до которого, возможно, не добрался погибший мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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