2019-11-26T00:12:18+03:00
Происшествия

Полиция поймала с поличным капитана и его помощника, откачавших 2,5 тонны топлива со своего буксира в Ленобласти

Злоумышленники тайно похищали горючее в темное время суток [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Полиция поймала злоумышленников прямо во время хищения. Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФОПолиция поймала злоумышленников прямо во время хищения. Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО
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Транспортные полицейские поймали с поличным двух мужчин, похищавших дизельное топливо с корабля в Ленобласти. Их застали за незаконной работой на причале Нижне-Свирского шлюза в поселке Свирьстрой. Установлено, что они откачивали горючее всегда в темное время суток. В итоге они наворовали сразу 2,5 тонны топлива.

- Их поймали за похищением горючего со своего буксира. Оказалось, что один из них является капитаном судна, а другой его помощником. Во время навигации они специально вносили в отчеты ложные сведения о расходе топлива, а излишки тайно сливали в дополнительный резервуар, - раскрывает подробности преступной схемы пресс-служба управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Мужчины собирались распродать украденное топливо со своего буксира. Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

Мужчины собирались распродать украденное топливо со своего буксира. Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

Злоумышленники хотели распродать все украденное топливо с буксира, но их вовремя остановили. Сейчас на них завели уголовное дело по статье за присвоение или растрату чужого имущества. Им может грозить до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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