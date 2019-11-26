2019-11-26T00:37:54+03:00
Общество

В Красном Селе спасли несчастную птицу, примерзшую намертво ко льду озера

Местные спасатели успешно вызволили птицу изо льда и отпустили в естественную среду [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Герои-спасатели и живая и здоровая чомга. Фото: vk.com/krasnoe_seloГерои-спасатели и живая и здоровая чомга. Фото: vk.com/krasnoe_selo
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На озере Безымянное в Красном Селе спасли птицу, сильно примерзшую ко льду озера. Несчастную чомгу «в капкане» заметили местные жители. Выбраться самой ей не удалось и она в безнадеге дожидалась самого худшего исхода. Вызволять ее пошли отважные сотрудники Красносельской спасательной станции. В итоге птицу успешно достали изо льда и отпустили в естественную среду обитания, как сообщает паблик «Транспортный коллапс, Красное Село» во «Вконтакте». Петербуржцы оценили мужество спасателей.

- Вот молодцы, так держать! А то у нас на днях утка тоже в лед вмерзла, ее потом вороны клевали. Сегодня от бедной птицы даже следов нет!

- Какие красавцы! А чомга безмозглая оказалась!

- Спасатели молодцы. А вот после такой красивой фотографии от них так хочется сходить на лед самому!

Спасатели предупреждают, что выходить на лед сейчас опасно. Фото: vk.com/krasnoe_selo

Спасатели предупреждают, что выходить на лед сейчас опасно. Фото: vk.com/krasnoe_selo

К слову, сотрудники спасательной станции поспешили напомнить, что выход на замерзшие водоемы в Петербурге сейчас категорически недопустим. Ранее в МЧС горожан оповестили о том, что Нева и Финский залив полностью застынут раньше обычного времени – с 31 декабря 2019-го по 10 января 2020 года. До официального разрешения служб выход на лед запрещен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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