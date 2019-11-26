В Петербурге появился психологический кружок для людей с тревогой из-за климата

СЕГОДНЯ 01:18 2019-11-26T01:18:17+03:00

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В Санкт-Петербурге начал работу психологический кружок для людей с климатической тревожностью. Организаторы решили перенять опыт с зарубежных коллег. По их словам, в последнее время все больше горожан начинают беспокоиться из-за своего будущего из-за климата, не находя решений, как на это повлиять.

- Симптомы эко-тревожности почти одинаковы с клинической тревожностью, но причины при этом рациональны и связаны с новостями о последствиях изменения климата. Наш мозг обрабатывает огромные потоки информации, связанные с экологическими проблемами, но не всегда понимает, что делать со страхом за будущее планеты, - поясняют идею кружка организаторы в группе «Центр Абажур» во «Вконтакте».

Первая встреча состоялась 24 ноября, их собираются продолжать. В группе до 20 человек раз в неделю собираются разбирать все эмоции, связанные со страхом о будущем планеты. Специалисты будут учить справляться с паникой и апатией.

ИСТОЧНИК KP.RU