2019-11-26T08:17:08+03:00
Происшествия

Куриное мясо для шавермы, содержащееся в антисанитарных условиях, нашли в Приморском районе

Полиция Петербурга обнаружила подпольный цех по переработке мяса птицы
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге нашли подпольный цех, в котором разделывали курицу для шавермы и пирожковВ Петербурге нашли подпольный цех, в котором разделывали курицу для шавермы и пирожковФото: СОЦСЕТИ
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Плохая новость для любителей поесть на ходу шаверму. В Приморском районе Петербурга в понедельник, 25 ноября, сотрудники «Потребительского отдела» главного управления МВД обнаружили подпольный цех по переработке мяса птицы, где разделывали курочку для последующей продажи филе. Готовый продукт после реализовывали через городские шавермы и пирожковые.

- В Приморском районе было найдено место, где разделывают курицу для шавермы в антисанитарных условиях, - сообщается в паблике «ВКонтакте» «Экстренный вызов Санкт-Петербург».

Сколько просуществовал данный цех и сколько курочек в не успели разделать, не известно. Туши птицы разрезались по кусочкам прямо на столе, накрытом картонкой, само мясо хранилось в полиэтиленовых пакетах. Происхождение курочек пока что также покрыто тайной.

Теперь нелегальными поставщиками куриного мяса будут заниматься сотрудники полиции и Россельхознадзор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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