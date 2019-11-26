Куриное мясо для шавермы, содержащееся в антисанитарных условиях, нашли в Приморском районе
Плохая новость для любителей поесть на ходу шаверму. В Приморском районе Петербурга в понедельник, 25 ноября, сотрудники «Потребительского отдела» главного управления МВД обнаружили подпольный цех по переработке мяса птицы, где разделывали курочку для последующей продажи филе. Готовый продукт после реализовывали через городские шавермы и пирожковые.
- В Приморском районе было найдено место, где разделывают курицу для шавермы в антисанитарных условиях, - сообщается в паблике «ВКонтакте» «Экстренный вызов Санкт-Петербург».
Сколько просуществовал данный цех и сколько курочек в не успели разделать, не известно. Туши птицы разрезались по кусочкам прямо на столе, накрытом картонкой, само мясо хранилось в полиэтиленовых пакетах. Происхождение курочек пока что также покрыто тайной.
Теперь нелегальными поставщиками куриного мяса будут заниматься сотрудники полиции и Россельхознадзор.
ИСТОЧНИК KP.RU