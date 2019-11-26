2019-11-26T08:35:49+03:00
Общество

Вежливо и тактично БТР пронесся по северу Петербурга в общем потоке машин

Автомобилисты Выборгского района очень удивились, увидев на дороге военный бронетранспортер [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Автомобилистов Петербурга удивил БТР, едущий утром в общем потоке машинАвтомобилистов Петербурга удивил БТР, едущий утром в общем потоке машинФото: СОЦСЕТИ
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Рано утром во вторник, 26 ноября, автомобилисты Петербурга как обычно, еще зевая, ехали в своих машинах на работу. Но неожиданно весь сон как рукой сняло, когда на дорогу вдруг выехал самый настоящий БТР. Восьмиколесный бронированный автомобиль в общем потоке двигался по проспекту Культуры, а после пронесся по Светлановской площади. Такого транспорта горожане увидеть не ожидали.

- Очень даже вежливо и тактично по среднему ряду Культуры пронесся БТР, - поделился в сети видео бронированной военной машины петербургский автомобилист.

На кадрах видно, что впереди из люка рядом с дулом пушки сидит мужчина, облаченный в военную форму. Горожане посочувствовали ему, ведь утром в ноябре на улице зябко. Автомобилисты отметили, что БТР ехал очень спокойно, соблюдая все ППД.

Пользователи сети пошутили, что это такой новый вид неубиваемого каршеринга или безопасного такси. Куда дальше направился военный автомобиль, пока не известно.

БТР едет утром по улицам Петербурга .

ИСТОЧНИК KP.RU

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