В Петербурге разыскивают голубоглазую собаку, которую украл мужчина в бежевой куртке

СЕГОДНЯ 09:44 2019-11-26T09:44:48+03:00

Пес, смесь лайки с хаски, был привязан у входа в магазин на улице Ушинского

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На севере Петербурга хозяин привязал собаку у входа в магазин на улице Ушинского, а сам отправился за покупками. Выйдя из супермаркета, любимца уже и след простыл. Утром во вторник, 26 ноября, в соцсетях появилось объявление о краже голубоглазого пса. По рассказам убитого горем собачника, его хвостатого друга увел какой-то неизвестный мужчина.

- Камеры показывают, что собаку забрал мужчина средних лет в бежевой куртке. Пошел в сторону метро «Гражданский проспект». Собака желтого окраса. На строгаче (вид ошейника, прим. ред.) и зеленый поводок. Глаза голубые. Смесь лайки с хаски, - рассказал хозяин собаки.

Тем же утром в другой группе с объявлениями появился пост, в котором неравнодушные граждане рассказали о том, что нашли собаку, схожую по описанию. Якобы, пес бегал по вышеуказанным улицам, но уже без ошейника. Возможно, человек, который увел собаку, не смог с ней справиться.

Остается надеяться, что хозяин найдет своего любимца и поскорее заберет его домой.

ИСТОЧНИК KP.RU