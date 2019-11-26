Бывший губернатор Петербурга Владимир Яковлев в 75 лет стал отцом

СЕГОДНЯ 10:03 2019-11-26T10:04:16+03:00

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Я только жить начинаю - на пенсию выхожу, - говорил всем известный почтальон Печкин. И хоть его слова можно принимать как иронию, большая доля правды в них есть. Так, к примеру, бывший губернатор Санкт-Петербурга (с 1996 по 2003 гг.) Владимир Яковлев в свои 75 лет не только активно работает, но и даже недавно ...стал отцом. О том, как он сейчас живет, экс-глава города рассказал газете «Петербургский дневник».

- Да, три месяца назад у меня родился сын. Мы с женой очень счастливы. Видим, как ребенок активно развивается, растет. Для нашей семьи это большая радость, - поделился семейным счастьем Владимир Анатольевич.

Надо сказать, что для Яковлева это второй брак. Первая жена Ирина, с которой они прожили долгие годы и от которой есть первый сын, умерла после тяжелой болезни в 2014 году.

Шумных торжеств по случаю своего 75-летия (исполнилось 25 ноября) бывший губернатор устраивать не стал - отметили тихо, в кругу семьи.

Впрочем, новоявленный папа хоть и занят с малышом, но активно работает. Сейчас Владимир Яковлев занимает должность президента Российского союза строителей (он сам строитель по образованию).

А работу в должности главы Северной столицы вспоминает с теплотой. Многое сделать удалось - начать возведение КАД, построить Ледовый дворец, но что-то не получалось. Впрочем, сейчас Владимир Яковлев - счастливый человек, а маленький сын - его главная радость.

ИСТОЧНИК KP.RU