2019-11-26T10:25:53+03:00
Происшествия

Полиция раскрыла серию квартирных краж в Василеостровском районе на 6 миллионов рублей

Все их совершил безработный 51-летний рецидивист
Петр КИБЕР
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Полиция раскрыла серию квартирных краж на Васильевском острове.Полиция раскрыла серию квартирных краж на Васильевском острове.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Какое-то время жители Васильевского острова смогут спать спокойно. Местные полицейские смогли поймать и разоблачить вора-домушника, который обчистил несколько квартир на внушительную сумму.

- В октябре текущего года за совершение кражи из квартиры на улице Одоевского был задержан 51-летний ранее судимый неработающий гражданин, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Но вскоре оказалось, что за мужчиной числятся и прочие подвиги. В ходе оперативной работы следователям удалось установить причастность домушника в совершении еще трех квартирных краж из домов на улицах Нахимова, Одоевского и Шкиперском протоке.

Общий ущерб хозяев от деятельности злоумышленника составил около 6,1 миллиона рублей. Сам рецидивист до суда будет находиться под стражей, а по статье «Кража» ему светит несколько лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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