2019-11-26T10:32:49+03:00
Происшествия

Массовая авария из шести автомобилей перекрыла Рябовское шоссе в Петербурге

В сторону Всеволожска на дороге собирается пробка
Лилия КОЗЛОВА
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Массовая авария из шести машин собрала пробку на Рябовском шоссе в ПетербургеМассовая авария из шести машин собрала пробку на Рябовском шоссе в ПетербургеФото: СОЦСЕТИ
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Утренний гололед сыграл плохую шутку с автомобилистами Петербурга. Около 9 часов во вторник, 26 ноября, на путепроводе Рябовского шоссе в сторону Всеволожска произошла массовая авария. По словам очевидцев, на скользкой дороге побились сразу шесть машин. В сторону Ленинградской области к 10:30 часам утра собралась пробка протяженностью в 1,6 километров.

- Там очень скользко. Ехал не быстро, 50-60 километров в час, тормозной путь был метр или два. Сцепление с дорогой очень плохое, - отметил петербургский автомобилист.

О пострадавших в результате массовой аварии, по словам очевидцев, нет. Все машины столкнулись не на большой скорости, помяв друг другу бамперы и капоты.

Однако из-за ДТП оказались почти полностью перекрыты две полосы движения. Машины с трудом объезжают место аварии.

Участники инцидента ожидают сотрудников дорожной полиции для того, чтобы разобраться в причинах аварии и отправиться дальше по своим делам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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