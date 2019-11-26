2019-11-26T11:06:10+03:00
Общество

Дом потомков Главного правителя Русской Америки в Пушкине стал памятником

Такое распоряжение подписал глава КГИОП Сергей Макаров
Петр КИБЕР
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«Дом А. Баранова (М.Ф. Хун)» на Малой улице в Пушкине стал памятником регионального значения. Фото: КГИОП«Дом А. Баранова (М.Ф. Хун)» на Малой улице в Пушкине стал памятником регионального значения. Фото: КГИОП
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«Дом А. Баранова (М.Ф. Хун)» - родовое имение наследников первого Главного правителя Русской Америки Антипара Баранова в Пушкине стал памятником регионального значения. Соответствующее распоряжение подписал председатель петербургского комитета по охране памятников (КГИОП) Сергей Макаров.

- Здание является выразительным образцом Царскосельского купеческого дома эпохи позднего классицизма с характерной классицистической декорацией фасада, - сообщает пресс-служба КГИОП.

И если само здание работы архитектора Себастьяна Черфолио является типичной постройкой середины XIX века, то личность самого Антипара Баранова очень интересна.

Его отец - Александр Андреевич Баранов – русский государственный деятель, предприниматель, первый Главный правитель русских поселений в Северной Америке. В 1790 году, оставив семью в Петербурге, он отправился на Аляску. Там он женился на дочери одного из вождей индейского племени индейцев, которая стала матерью троих детей Баранова, старшим из которых и был Антипар.

Он вырос на Аляске, но в 1818 году вместе с отцом решил вернуться в Петербург, где собирался строить дом, купив участок в Царском Селе. В 1820 году он женился и стал отцом, но через два года, не дожив до 30 лет умер. Отец Антипара Баранова также не пожил в доме, так как умер еще по пути в Петербург.

Здание достраивала вдова Антипара Баранова и его сын - Александр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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