2019-11-26T11:14:07+03:00
Происшествия

Жителя Петербурга похитили, избили в лесу и ограбили, а после «подбросили» до метро

Четверо бандитов на «Ладе», угрожая оружием, вынудили мужчину перевести им на карту деньги
Лилия КОЗЛОВА
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Жителя Петербурга похитили, увезли в лес, избили и ограбилиЖителя Петербурга похитили, увезли в лес, избили и ограбилиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Приезжий гражданин Узбекистана стал жертвой бандитского налета в Петербурге. В воскресенье, 24 ноября, четверо неизвестных неожиданно затолкали 34-летнего мужчину в машину и увезли в неизвестном направлении. Когда его вытащили из автомобиля, оказалось, что он в лесу среди людей, которые принялись яростно его избивать.

- Вечером в понедельник, 25 ноября, в полицию обратился 36-летний гражданин Узбекистана, который рассказал о нападении на его друга. Все произошло накануне в 18:30 часов. По словам мужчины, возле дома 74 по Бухарестской улице на его приятеля набросились четверо, посадили в машину ВАЗ-211150 и увезли в лес, где избили и, угрожая пистолетом и ножом, заставили перевести на банковскую карту 36 тысяч рублей, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

После того, как мужчина отдал деньги, бандиты не бросили его в лесу, а любезно «подбросили» до станции метро «Ломоносовская». Заявитель запомнил номер машины, по которому правоохранители выяснили, что данный автомобиль зарегистрирован на 30-летнего жителя Москвы.

На данный момент полиция проводит проверку и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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