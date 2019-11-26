2019-11-26T11:56:20+03:00
Дом. Семья

Котенка, застрявшего в узкой трубе на глубине четырех метров под землей, спасли в Петербурге

Профессионалы «Кошкиспас» вызволили хвостатого бедолагу из западни [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Котенка, застрявшего в тонкой трубе под землей, спасли в Петербурге / Фото: "Кошкиспас"Котенка, застрявшего в тонкой трубе под землей, спасли в Петербурге / Фото: "Кошкиспас"
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Ноябрь выдался не простым для спасателей животных из организации «Кошкиспас» в Петербурге. Только за последнее время им пришлось дважды спускаться в реку Мойку для того, чтобы достать попавших в беду котов. Во вторник, 26 ноября, добровольцы рассказали еще об одном хвостатом, который стал заложником узкой трубы, закопанной в землю на глубине четырех метров. Спасательная операция проводилась весь день 21 ноября у дома 25 по Полюстровскому проспекту.

- Вдоль нескольких пятиэтажек ведутся земляные работы по прокладке труб. Тонкие трубы 160 миллиметров зарыты пучками почти по всей протяженности дома, но концы еще пока торчат в огороженных котлованах. Трубы уложены не просто так, а с изгибом в глубину до четырех метров. В одну из таких труб залез котенок и уже сутки не мог выбраться обратно, так как внутренность трубы очень скользкая, и имеется приличный уклон, - пояснили спасатели из «Кошкиспас».

Первым делом специалисты протолкнули в трубу камеру, чтобы отыскать пушистого заложника. Спустя какое-то время котенок сам подал сигнал спасателям жалобным мяуканьем. Животное пыталось выбраться, но из-за изгиба трубы его лапки скользили обратно в западню.

- По совету заявительницы поговорили с рабочими, и те согласились отпилить торчащую в котловане трубу почти до земли, а это немало, почти 2 метра, - пояснили активисты.

Далее испуганного котенка стали выманивать тряпкой, смоченной кормом. На это ушел ни один час. В какой-то момент животное запаниковало и снова убежало вглубь трубы. Спасатели оставили ему корм на выходе, в надежде, что, успокоившись, он выберется сам. Так оно и вышло. Маленький хвостатый, поняв, что опасности нет, выбрался наружу.

В Петербурге спасли котенка, застрявшего в тонкой трубе на глубине 4 метров под землей .

ИСТОЧНИК KP.RU

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