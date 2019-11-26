2019-11-26T12:24:26+03:00
Происшествия

Жителю Петербурга грозит тюрьма из-за беременной малолетней подруги

Школьница пришла в медцентр и узнала о своем недетском положении
Лилия КОЗЛОВА
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Мигранту грозит тюрьма за сексуальное развращение петербургской школьницы, которая от него забеременелаМигранту грозит тюрьма за сексуальное развращение петербургской школьницы, которая от него забеременелаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В один день жизнь молодого мигранта из Таджикистана изменилась на 360 градусов. В понедельник, 25 ноября, несовершеннолетняя петербурженка, подруга приезжего, пришла в детский медицинский центр, где узнала о своей беременности. Врачи осмотрели 15-летнюю девочку, установили срок 5-6 недель, отпустили ее домой, а также сообщили о недетском положении школьницы правоохранителям.

- При выяснении обстоятельств, кто же отец ребенка, оказалось, что с июня 2019 года девочка не однократно вступала в половой акт с 18-летним безработным гражданином Таджикистана, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Так как беременной девочки еще нет 16-ти лет, сексуальные отношения парня с петербурженкой являются уголовно наказуемыми. Сейчас следственный комитет Калининского района изучает материалы для принятия процессуального решения. Молодому человеку грозит тюремное заключение сроком до четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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