За 10 месяцев 2019 года в Петербурге упало автопроизводство

СЕГОДНЯ 12:58 2019-11-26T12:58:24+03:00

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Петербургский автопром, который традиционно считается «локомотивом» промышленности, в 2019 году чувствовал себя более-менее, выходя в плюс. Но только до сентября, с которого началось падение. А октябрь и вовсе заставил уйти общегодовые показатели в минус. Автопроизводство снизилось на 0,1%. Пока.

- За 10 месяцев 2019 года петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 307 700 легковых автомобилей, что на 200 машин, чем за аналогичный прошлогодний период, - сообщает аналитическое агентство «Auto-Dealer-СПб».

И если в поначалу автомобили в Северной столице собирали ускоренными темпами - итог по апрелю плюс семь процентов, то к осени активность спала. Россияне стали меньше покупать новые машины, а именно от спроса зависит сборка на заводах.

Летом спрос просел, но и осенью не стал лучше, уйдя в минус. Самое заметное падение производства оказалось в октябре - 5%.

При этом шесть моделей, выпускаемых в Петербурге, входят в топ самых популярных машин в России. Это Kia Rio (лидер среди иномарок), Hyundai Creta (самый популярный кроссовер), Hyundai Solaris, Toyota RAV4 (недавно запущено производство нового поколения), Toyota Camry и Nissan Qashqai.

ИСТОЧНИК KP.RU