Автомобилисты пожаловались на «незамерзайку», превратившуюся в лед до наступления морозов в Петербурге

СЕГОДНЯ 13:47 2019-11-26T13:47:45+03:00

Автомобилисты пожаловались на незамерзайку, которая превращается в лед при нулевой температуре Фото: СОЦСЕТИ

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С наступлением холодов автомобилисты Петербурга начали готовить свои машины к зиме – менять резину на колесах и покупать жидкость для омывателя лобового стекла, которая в простонародье называется «незамерзайка». Однако некачественный товар, как минимум, не будет работать, а как максимум, может быть опасным для жизни. Во вторник, 26 ноября, водители уже начали жаловаться на «подкрашенную воду», которая превращается в лед еще до наступления морозов.

- Нонсенс – незамерзайка замерзла. Купленная неделю назад жидкость на Колпинском шоссе уже превратилась в лед. А еще и морозов-то не было, - пожаловался в соцсети автомобилист.

В подтверждение своих слов недовольный водитель опубликовал фото с жидкостью в бутылке, на которой заявлено, что «незамерзайка» выдерживает даже 30-градусные морозы.

- Скупой платит дважды. Кто на трассе покупает жидкость? Совсем о здоровье не думают люди, - отметили участники обсуждения некачественной незамерзайки.

Напомним, что Роспотребнадзор предупреждает автомобилистов о том, что незамерзайку надо выбирать тщательно, так как некачественный продукт грозит опасными последствиями для здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU