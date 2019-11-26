Автомобилисты пожаловались на «незамерзайку», превратившуюся в лед до наступления морозов в Петербурге
С наступлением холодов автомобилисты Петербурга начали готовить свои машины к зиме – менять резину на колесах и покупать жидкость для омывателя лобового стекла, которая в простонародье называется «незамерзайка». Однако некачественный товар, как минимум, не будет работать, а как максимум, может быть опасным для жизни. Во вторник, 26 ноября, водители уже начали жаловаться на «подкрашенную воду», которая превращается в лед еще до наступления морозов.
- Нонсенс – незамерзайка замерзла. Купленная неделю назад жидкость на Колпинском шоссе уже превратилась в лед. А еще и морозов-то не было, - пожаловался в соцсети автомобилист.
В подтверждение своих слов недовольный водитель опубликовал фото с жидкостью в бутылке, на которой заявлено, что «незамерзайка» выдерживает даже 30-градусные морозы.
- Скупой платит дважды. Кто на трассе покупает жидкость? Совсем о здоровье не думают люди, - отметили участники обсуждения некачественной незамерзайки.
Напомним, что Роспотребнадзор предупреждает автомобилистов о том, что незамерзайку надо выбирать тщательно, так как некачественный продукт грозит опасными последствиями для здоровья.
ИСТОЧНИК KP.RU