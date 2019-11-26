2019-11-26T14:18:49+03:00
Происшествия

Заказчика убийства полицейского информатора в Петербурге признали больным и отправили на лечение

Мужчине удалось уйти от уголовной ответственности
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Организатора заказных убийств признали невменяемым.Организатора заказных убийств признали невменяемым.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Вместо тюрьмы в психиатрическую лечебницу поедет заказчик и организатор двух заказных убийств. 26 ноября городской суд Санкт-Петербурга признал местного жителя недееспособным и освободил от уголовной ответственности.

- В феврале 2018 года у обвиняемого на рынке на улице Фучика возник конфликт с петербуржцем, которого он решил физически устранить. Для этого он подыскал оружие и исполнителя, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Сам киллер, который накануне получил 8 лет строгого режима, должен был застрелить жертву в доме на Варшавской улице, однако даже после трех выстрелов раненый выжил.

Второй эпизод случился через два месяца в Купчино. Здесь уже другой наемный убийца расправился с полицейским информатором. Причиной для убийства стали показания последнего о наркодеятельности заказчика преступлений.

Впрочем, сидеть в тюрьме тот не будет. В ближайшее время он отправится на излечение в больницу усиленного режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владимир Путин встретится в Петербурге с главой УЕФА Александером Чеферином
Дед Мороз поздравит маленьких пациентов больниц в Петербурге с Новым годом
ЗакС предлагает запретить замуровывать подвалы с котами
В Пулково поймали иностранца, два года скрывавшегося от правосудия
Депутаты Петербурга обсудят правила посещения ресторанов и магазинов с собаками
31 декабря движение по Невскому проспекту перекроют в 21:00
Разметку велодорожки нанесли прямо по льду в Выборгском районе Петербурга
За сломанную старшине челюсть матрос получил год тюрьмы условно
В день похорон Вербицкой в СПбГУ отменены все занятия
Движение по всей трассе М-11 «Москва-Петербург» откроют 27 ноября
«Ливень» из кипятка затопил новостройку на Русановской улице в Петербурге
Рабочие-ювелиры чуть не уронили вышку линии электропередач на тепломагистраль
Движение по платной трассе М-11 Москва – Петербург полностью откроется 27 ноября
Автомобилисты пожаловались на «незамерзайку», превратившуюся в лед до наступления морозов в Петербурге
Матч «Зенита» со «Спартаком» не покажут по общедоступному ТВ