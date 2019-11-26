Заказчика убийства полицейского информатора в Петербурге признали больным и отправили на лечение

СЕГОДНЯ 14:18 2019-11-26T14:18:49+03:00

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Вместо тюрьмы в психиатрическую лечебницу поедет заказчик и организатор двух заказных убийств. 26 ноября городской суд Санкт-Петербурга признал местного жителя недееспособным и освободил от уголовной ответственности.

- В феврале 2018 года у обвиняемого на рынке на улице Фучика возник конфликт с петербуржцем, которого он решил физически устранить. Для этого он подыскал оружие и исполнителя, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Сам киллер, который накануне получил 8 лет строгого режима, должен был застрелить жертву в доме на Варшавской улице, однако даже после трех выстрелов раненый выжил.

Второй эпизод случился через два месяца в Купчино. Здесь уже другой наемный убийца расправился с полицейским информатором. Причиной для убийства стали показания последнего о наркодеятельности заказчика преступлений.

Впрочем, сидеть в тюрьме тот не будет. В ближайшее время он отправится на излечение в больницу усиленного режима.

ИСТОЧНИК KP.RU