2019-11-26T14:29:58+03:00
Происшествия

Рабочие-ювелиры чуть не уронили вышку линии электропередач на тепломагистраль

За демонтажом с интересом наблюдали жители Приморского района [видео]
Петр КИБЕР
Поделиться:
Приморский район едва не оставили без тепла из-за демонтажа опоры ЛЭП. Фото: кадр с видео/ vk.com/sosedi_kvartalaПриморский район едва не оставили без тепла из-за демонтажа опоры ЛЭП. Фото: кадр с видео/ vk.com/sosedi_kvartala
Изменить размер текста:

Ювелирную по точности операцию провели сегодня в Приморском районе Санкт-Петербурга специалисты по демонтажу крупных объектов. Снести требовалось старую вышку линии электропередач, которая оказалась зажата между тепломагистралью от ТЭЦ, крытым спортивным катком и проезжей частью Мебельной улицы. Ломать решили при помощи экскаватора.

- Еще бы чуть-чуть и...- подписано видео процесса в группе «Соседи СПЧ. Приморский район».

Многоточие в данном случае заменяет нецензурное слово, обозначающее финал неблагополучного свойства. А именно так могла закончится операция. Рабочие, сносившие опору ЛЭП, судя по всему долго не мудрствовали. они просто подпилили конструкции ножки, а потом подтолкнули ее ковшом экскаватора.

Вот только падая она завалилась вбок, считанные сантиметры не достав до тепломагистрали. Самое удивительное, что на безопасность также смотрели сквозь пальцы - движение по Мебельной улице никто е перекрывал, а рядом с падающей опорой спокойно ходили люди.

- Авось и в этот раз прокатил, - резюмируют произошедшее петербуржцы.

В Приморском районе Петербурга опору ЛЭП едва не уронили на тепломагистраль.Видео: vk.com/sosedi_kvartala

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владимир Путин встретится в Петербурге с главой УЕФА Александером Чеферином
Дед Мороз поздравит маленьких пациентов больниц в Петербурге с Новым годом
ЗакС предлагает запретить замуровывать подвалы с котами
В Пулково поймали иностранца, два года скрывавшегося от правосудия
Депутаты Петербурга обсудят правила посещения ресторанов и магазинов с собаками
31 декабря движение по Невскому проспекту перекроют в 21:00
Разметку велодорожки нанесли прямо по льду в Выборгском районе Петербурга
За сломанную старшине челюсть матрос получил год тюрьмы условно
В день похорон Вербицкой в СПбГУ отменены все занятия
Движение по всей трассе М-11 «Москва-Петербург» откроют 27 ноября
«Ливень» из кипятка затопил новостройку на Русановской улице в Петербурге
Движение по платной трассе М-11 Москва – Петербург полностью откроется 27 ноября
Заказчика убийства полицейского информатора в Петербурге признали больным и отправили на лечение
Автомобилисты пожаловались на «незамерзайку», превратившуюся в лед до наступления морозов в Петербурге
Матч «Зенита» со «Спартаком» не покажут по общедоступному ТВ