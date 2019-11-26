Рабочие-ювелиры чуть не уронили вышку линии электропередач на тепломагистраль

СЕГОДНЯ 14:28 2019-11-26T14:29:58+03:00

Приморский район едва не оставили без тепла из-за демонтажа опоры ЛЭП. Фото: кадр с видео/ vk.com/sosedi_kvartala

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Ювелирную по точности операцию провели сегодня в Приморском районе Санкт-Петербурга специалисты по демонтажу крупных объектов. Снести требовалось старую вышку линии электропередач, которая оказалась зажата между тепломагистралью от ТЭЦ, крытым спортивным катком и проезжей частью Мебельной улицы. Ломать решили при помощи экскаватора.

- Еще бы чуть-чуть и...- подписано видео процесса в группе «Соседи СПЧ. Приморский район».

Многоточие в данном случае заменяет нецензурное слово, обозначающее финал неблагополучного свойства. А именно так могла закончится операция. Рабочие, сносившие опору ЛЭП, судя по всему долго не мудрствовали. они просто подпилили конструкции ножки, а потом подтолкнули ее ковшом экскаватора.

Вот только падая она завалилась вбок, считанные сантиметры не достав до тепломагистрали. Самое удивительное, что на безопасность также смотрели сквозь пальцы - движение по Мебельной улице никто е перекрывал, а рядом с падающей опорой спокойно ходили люди.

- Авось и в этот раз прокатил, - резюмируют произошедшее петербуржцы.

В Приморском районе Петербурга опору ЛЭП едва не уронили на тепломагистраль.Видео: vk.com/sosedi_kvartala

ИСТОЧНИК KP.RU