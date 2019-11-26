Рабочие-ювелиры чуть не уронили вышку линии электропередач на тепломагистраль
Ювелирную по точности операцию провели сегодня в Приморском районе Санкт-Петербурга специалисты по демонтажу крупных объектов. Снести требовалось старую вышку линии электропередач, которая оказалась зажата между тепломагистралью от ТЭЦ, крытым спортивным катком и проезжей частью Мебельной улицы. Ломать решили при помощи экскаватора.
- Еще бы чуть-чуть и...- подписано видео процесса в группе «Соседи СПЧ. Приморский район».
Многоточие в данном случае заменяет нецензурное слово, обозначающее финал неблагополучного свойства. А именно так могла закончится операция. Рабочие, сносившие опору ЛЭП, судя по всему долго не мудрствовали. они просто подпилили конструкции ножки, а потом подтолкнули ее ковшом экскаватора.
Вот только падая она завалилась вбок, считанные сантиметры не достав до тепломагистрали. Самое удивительное, что на безопасность также смотрели сквозь пальцы - движение по Мебельной улице никто е перекрывал, а рядом с падающей опорой спокойно ходили люди.
- Авось и в этот раз прокатил, - резюмируют произошедшее петербуржцы.
В Приморском районе Петербурга опору ЛЭП едва не уронили на тепломагистраль.Видео: vk.com/sosedi_kvartala
ИСТОЧНИК KP.RU