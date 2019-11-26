2019-11-26T17:23:56+03:00
Общество

Движение по всей трассе М-11 «Москва-Петербург» откроют 27 ноября

На торжественную церемонию должен приехать Владимир Путин
Петр КИБЕР
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Официальное открытие трассы М-11 состоится 27 ноября. Фото: Минтранс РФ.Официальное открытие трассы М-11 состоится 27 ноября. Фото: Минтранс РФ.
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Завтра в Санкт-Петербурге ждут президента России Владимира Путина. Он, как ожидается, примет участие сразу в нескольких мероприятиях. Одно из них - торжественное открытие скоростной платной трассы «М-11 «Москва-Санкт-Петербург». Движение по ней должны открыть 27 ноября.

- 26 ноября по новой трассе М-11 стартовал тестовый автопробег из Подмосковья до Санкт-Петербурга, в котором принимают участие более 10 автомобилей отечественного производства, -сообщает пресс-служба правительства Московской области.

А 27 числа участники пробега, как планируется, примут участие в церемонии официального открытия движения по всем 669 километрам скоростной дороги.

Ранее уже сообщалось, что мероприятие посетит Владимир Путин. Судя по всему, происходить это будет на последнем, восьмом участке М-11 в Ленобласти, либо в Петербурге, где глава государства откроет памятник Даниилу Гранину и, вероятно, приедет на церемонию прощания с бывшим ректором СПбГУ Людмилой Вербицкой, скончавшейся 24 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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