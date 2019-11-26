2019-11-26T15:14:11+03:00
Общество

В день похорон Вербицкой в СПбГУ отменены все занятия

Церемония прощания со знаменитым филологом состоится 27 ноября
Лилия КОЗЛОВА
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В СПбГУ 27 ноября отменены все занятия в связи с трауром по Людмиле ВербицкойВ СПбГУ 27 ноября отменены все занятия в связи с трауром по Людмиле ВербицкойФото: Александр ГЛУЗ
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В Санкт-Петербургском государственном университете в среду, 27 ноября, отменили все занятия для студентов в связи с трауром. В 10:00 в актовом зале здания Двенадцати коллегий вуза начнется гражданская панихида по Людмиле Вербицкой, скончавшейся в минувшее воскресенье, 24 ноября.

- Завтра в СПбГУ отменены занятия у всех студентов очной формы из-за траура, - сообщили «КП-Петербург» учащиеся вуза.

Известный лингвист Людмила Вербицкая занимала должность декана филологического факультета и президента Санкт-Петербургского государственного университета. Она стала автором более 300 научных и учебно-методических работ в области русского и общего языкознания, фонетики, фонологии и методики преподавания русского языка.

После гражданской панихиды, которая закончится в 12:00, в 12:30 состоится отпевание в храме Смоленской иконы Божией Матери. Погребение пройдет в 14630 на Северном кладбище Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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