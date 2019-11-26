За сломанную старшине челюсть матрос получил год тюрьмы условно

СЕГОДНЯ 15:29 2019-11-26T15:29:00+03:00

Матрос, пустивший в ход кулаки, едва не сел на год за решетку. Фото: Ксения КАЗАКОВА

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Драка, произошедшая в стенах Военно-морского политехнического института, привела на скамью подсудимых не в меру агрессивного матроса. Молодой человек, отказавшийся слушать своего старшего по курсу, в качестве довода пустил в ход кулаки. Результат - сломанная у старшины челюсть.

- Суд установил: 8 сентября 2019 года, находясь в казарменном помещении ВМПИ, матрос, будучи недовольным законным требованием дежурного о приведении форменного обмундирования в порядок и выхода на построение, нанес ему один удар кулаком в челюсть, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По словам обвиняемого, ему не понравился тон старшего по званию. Суд, впрочем, такие доводы не учел. Зато учел то, что сломанная челюсть считается тяжким вредом здоровья.

У новобранца были все шансы получить реальный срок, но он отделался условным годом тюрьмы с испытательным сроком 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU