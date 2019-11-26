Разметку велодорожки нанесли прямо по льду в Выборгском районе Петербурга

СЕГОДНЯ 15:35 2019-11-26T15:35:36+03:00

Горожане пророчат, что белые полосы не продержатся до весны [фото]

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Жители Петербурга пожаловались на новую разметку для велодорожки, которую нанесли рабочие на Политехнической улице в Выборгском районе. Во вторник, 26 ноября, в сети появились фотографии, на которых отчетливо видно, как белые полосы проходят не только по асфальту, ну и прямиком по замершим лужам, которые образовались после небольших заморозков.

- До велосезона явно не доживет, - пророчат в сети петербуржцы.

Петербуржцы "вангуют", что разметка не доживет до велосезонаФото: СОЦСЕТИ

Это предсказание, скорее всего, действительно сбудется. Ведь даже на фото, опубликованных в сети, видно, как краска, положенная поверх льда, уже начала в некоторых местах стираться. При первом же потеплении полосы просто расплывутся.

Велосипедная дорожка, о которой идет речь, проходит по Выборгскому и Калининскому районам от проспекта Культуры, по Тихорецкому, Светлановскому, проспекту Тореза, площади Мужества, Политехнической, Харченко и заканчивается на Кантемировской улице. Общая протяженность – 9,4 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU