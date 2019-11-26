2019-11-26T16:27:01+03:00
Общество

В Пулково поймали иностранца, два года скрывавшегося от правосудия

Мужчина пытался вернуться через Петербург на родину, однако попался в руки полиции
Лилия КОЗЛОВА
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В Пулково задержали иностранного гражданина, две года находящегося в федеральном отпускеВ Пулково задержали иностранного гражданина, две года находящегося в федеральном отпускеФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Бдительные сотрудники аэропорта Пулково задержали мужчину, который в течение двух лет скрывался от правоохранительных органов. Во вторник, 26 ноября, стало известно, что 35-летний гражданин ближнего зарубежья, находящийся в федеральном розыске, пытался улететь домой, однако оказался в руках полиции.

- Гражданин в течении двух лет скрывался от органов следствия республики ближнего зарубежья по подозрению в совершении совокупности преступлений: мошенничество, незаконный въезд в республику и вовлечение несовершеннолетнего в антисоциальное поведение, - сообщили в управлении МВД России по СЗФО.

Сотрудники полиции обратили внимание на 35-летнего мужчину, когда тот прибыл в аэропорт в надежде улететь из России. На данный момент он арестован и направлен в СИЗО, где будет ожидать последующей экстрадиции. Информация я поимке подозреваемого передана инициатору розыска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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