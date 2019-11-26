2019-11-26T17:06:49+03:00
Общество

ЗакС предлагает запретить замуровывать подвалы с котами

Петербургские парламентарии готовят обращение в Минстрой для спасения бездомных животных
Лилия КОЗЛОВА
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Петербургские депутаты предлагают запретить замуровывать подвалы, в которых живут бездомные котыПетербургские депутаты предлагают запретить замуровывать подвалы, в которых живут бездомные котыФото: СОЦСЕТИ
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Депутаты Петербурга серьезно отнеслись к проблеме бездомных котов, которые оказываются замурованными в подвалах жилых домов или иных зданий. В пятницу, 29 ноября, парламентарии собираются рассмотреть и внести свое предложение к Минстрою для изменения существующих нынче норм, чтобы спасти жизнь животным.

- Все что связано с кошками, для Петербурга имеет особое значение, - отметил депутат ЗакСа Денис Четырбок в эфире Радио «КП-Петербург».

Парламентарий подчеркнул, что считает ужасной практику, при которой замуровываются подвалы в домах, в которых остаются запертыми коты. В итоге, животные погибают от голода или духоты.

На сегодняшний день ЖЭКи и управляющие компании руководствуются постановлением Госстроя, принятым еще в 90-е года. По нему в подвалах не должны содержаться никакие животные, грызуны и прочие. Петербургские депутаты предлагают прописать в приказе Минстроя оставлять в проемах подвалов проходы 15 на 15 сантиметров. Именно такого отверстия хватит для того, чтобы среднестатистический кот мог вползти или выползти безопасно для себя.

Четырбок отметил, что этой зимой данное постановление вряд ли вступит в силу, но выразил надежду, что к будущему сезону правила уже изменятся и бездомные коты не будут замурованы в подвалах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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