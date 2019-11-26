2019-11-26T17:26:51+03:00
Общество

Дед Мороз поздравит маленьких пациентов больниц в Петербурге с Новым годом

Волшебник из Великого Устюга вручит подарки детям в медучреждениях и детских домах
Лилия КОЗЛОВА
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Дед Мороз поздравит с Новым годом маленьких пациентов больниц ПетербургаДед Мороз поздравит с Новым годом маленьких пациентов больниц ПетербургаФото: Артем КИЛЬКИН
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Чуть больше месяца осталось до самого большого и радостного праздника в году. А какой Новый год без волшебства. 21 декабря Дед Мороз приедет в Петербург для того, чтобы зажечь огни на главной елке на Дворцовой площади, дать старт праздничным мероприятиям и гуляньям, а также поздравить маленьких горожан.

- Дед Мороз поздравит и вручит подарки маленьким пациентам Детской городской больницы № 1, Детской больницы № 2 Святой Марии Магдалины, а также приедет в Центр для детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей, - пишут «Невские Новости».

В эти новогодние дни петербуржцев ожидают масштабные гулянья. А главной ночью с 31 декабря на 1 января на Дворцовой площади и Невском проспекте развернутся основные мероприятия: концерты, танцы, игры, а также, яркий праздничный фейерверк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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