2019-11-26T17:33:20+03:00
Общество

Владимир Путин встретится в Петербурге с главой УЕФА Александером Чеферином

Также у президента России намечена беседа с главой Всемирного экономического форума Клаусом Мартином Швабом
Петр КИБЕР
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27 ноября у Петербурге ждут Владимира Путина.27 ноября у Петербурге ждут Владимира Путина.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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27 ноября у президента России будет насыщенный рабочий день. В среду Владимира Путина ждут в родном Санкт-Петербурге. Здесь у главы страны намечены несколько мероприятий, в том числе встреча с главой УЕФА.

- Запланированы двусторонние встречи главы российского государства с президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александером Чеферином и президентом Всемирного экономического форума Клаусом Мартином Швабом, - сообщает пресс-служба президента России.

Также в планах Владимира Путина открытие памятника писателю Даниилу Гранину на Дальневосточном проспекте, посещение секции самбо клуба «Турбостроитель», где у Анатолия Рахлина нынешний президент России тренировался в молодости.

Еще два адреса: «Адмиралтейские верфи», где главе государства покажут новейшую подлодку «Петропавловск -Камчатский» и открытие скоростной платной трассы М-11 «Москва-Петербург».

Есть вероятность, что президент заедет и на церемонию прощания с бывшим ректором СПбГУ Людмилой Вербицкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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