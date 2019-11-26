Владимир Путин встретится в Петербурге с главой УЕФА Александером Чеферином
27 ноября у президента России будет насыщенный рабочий день. В среду Владимира Путина ждут в родном Санкт-Петербурге. Здесь у главы страны намечены несколько мероприятий, в том числе встреча с главой УЕФА.
- Запланированы двусторонние встречи главы российского государства с президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александером Чеферином и президентом Всемирного экономического форума Клаусом Мартином Швабом, - сообщает пресс-служба президента России.
Также в планах Владимира Путина открытие памятника писателю Даниилу Гранину на Дальневосточном проспекте, посещение секции самбо клуба «Турбостроитель», где у Анатолия Рахлина нынешний президент России тренировался в молодости.
Еще два адреса: «Адмиралтейские верфи», где главе государства покажут новейшую подлодку «Петропавловск -Камчатский» и открытие скоростной платной трассы М-11 «Москва-Петербург».
Есть вероятность, что президент заедет и на церемонию прощания с бывшим ректором СПбГУ Людмилой Вербицкой.
ИСТОЧНИК KP.RU