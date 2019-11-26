В СКК «Петербургский» продолжаются подготовительные работы к реконструкции

СЕГОДНЯ 18:13 2019-11-26T18:16:43+03:00

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Время неумолимо бежит вперед. На носу у петербуржцев новогодние праздники и вскоре цифры «2019» на календарях заменит дата «2020». А это в том числе значит, что город ждут грандиозные спортивные события. Ближайшим летом - чемпионат Европы по футболу, а через три с небольшим года - чемпионат мира по хоккею. И к этому времени в городе должна появиться самая большая и современная в стране арена. Ей станет реконструированный СКК «Петербургский». А пока в спорткомплексе продолжаются подготовительные работы.

Так, на данном этапе проводятся инженерно-геологические изыскания - специалисты бурят скважины для исследования грунтов. Из здания вывозится имущество: были демонтированы трибуны вместе с креслами, сняты элементы освещения арены. В дальнейшем это оборудование может быть использовано на других спортивных объектах.

Рабочие демонтируют освещение и прочее оборуджование, которое можно использовать на других объектах. Фото: Общественная палата СПб

Напомним, что недавно состояние спорткомплекса оценили члены Общественной палаты Санкт-Петербурга. Тогда же стало известно о том, что автором проекта реконструкции здания может стать московский архитектор Дмитрий Буш. При этом мнение петербуржцев обязательно учтут, а на территории появятся только спортивные и рекреационные объекты.

ИСТОЧНИК KP.RU