Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева прыгнула четверной тулуп

СЕГОДНЯ 18:25 2019-11-26T18:25:08+03:00

Спортсменка повторила уникальное достижение соотечественниц, но пока только на тренировке [видео]

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Прыжки в четыре оборота - уникальное достижение фигуристок, которым пока могут похвастаться только российские спортсменки, а точнее воспитанницы московского тренера Этери Тутберидзе. Именно ее юные «звездочки» Александра Трусова и Анна Щербакова покоряют ледовые арены планеты. Но повторить их достижение, пускай и на тренировке, получилось у петербурженки Елизаветы Туктамышевой.

- Очень интересно! Лиза, продолжай удивлять, - подписал видео в своем «Инстаграме» спортивный агент Ари Закарян, присутствовавший на тренировке.

И, судя по всему, Туктамышева смогла прыгнуть четверной тулуп как минимум дважды, ведь там же на страничке спортагента появилось и второе видео с удачной попыткой фигуристки.

Напомним, что 22-летняя воспитанница петербургского тренера Алексея Мишина является бронзовым призером чемпионата Европы 2013 года, чемпионкой Европы и мира 2015 года. А также серебряный призером командного чемпионата мира 2015 года и обладателем «бронзы» на мировом первенстве 2019 года.

arizakarian Елизавета Туктамышева прыгнула четверной тулуп

ИСТОЧНИК KP.RU