Снег нагрянет в Петербург в ночь с 26 на 27 ноября

СЕГОДНЯ 19:35 2019-11-26T19:36:47+03:00

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Синоптики пообещали, что в Петербурге начнет падать снег в ночь с 26 на 27 ноября. Судя по данным с сайта weather.com, осадки появятся с часу ночи и будут идти весь день, постепенно усиливаясь. Спасатели МЧС поспешили предупредить горожан о грядущей гололедице.

- Снег на протяжении всего 27 ноября прогнозируется в мокром виде. Периодически он будет сменятся умеренным дождем при юго-западном и южном ветре. Температура воздуха ночью составит от -1 до -3 градусов по Цельсию. Днем слегка потеплеет – от 0 до +2 градусов. Атмосферное давление будет понижаться, - сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Увы, но чересчур теплый ноябрь подходит к концу. Во второй половине недели все же ожидается температура около нуля градусов. Но последние дни ноября при этом пройдут под диктовку дождя, снега и слякоти.

ИСТОЧНИК KP.RU