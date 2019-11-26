2019-11-26T20:03:48+03:00
Общество

В 2020 году в Петербурге появятся 100 новых двухсекционных автобусов с эко-двигателями и зарядками для телефонов

Помимо «гармошек», «Пассажиравтотранс» закупит еще 100 автобусов вместимостью до 100 человек
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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На "автобусы-гармошки" потратят 2,3 млрд рублей.На "автобусы-гармошки" потратят 2,3 млрд рублей.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Стало известно, что в 2020 году на улицы Санкт-Петербурга выйдут 200 новых автобусов. Сотня из них – большие двухсекционные «гармошки». Они вместят в себя до 163 пассажиров. На эти автобусы «Пассажиравтотранс» готов потратить 2,3 млрд рублей. Новый состав собираются использовать и для обслуживания болельщиков во время грядущего чемпионата Европы по футболу.

- Помимо этого планируется закупка еще 100 автобусов поменьше - вместимостью до 100 пассажиров. Среди обязательных требований к транспорту значатся низкий пол, приспособленность для маломобильных горожан, высокий экологический класс двигателя и наличие зарядных устройств для телефонов, - делится подробностями аукциона на закупку пресс-служба «Пассажиравтотранс».

Также в салонах новеньких автобусов появятся счетчики, следящие за пассажиропотоком. Проезд банковской картой можно будет оплатить на любом валидаторе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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