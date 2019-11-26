Сергей Семак: «Понимаем, что «Зениту» необходимо победить «Лион»

СЕГОДНЯ 20:26 2019-11-26T20:26:48+03:00

Главный тренер «Зенита» ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции перед матчем с «Лионом»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от грядущей встречи с «Лионом» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. По словам наставника сине-бело-голубых, все футболисты здоровы и готовы к игре. Исключение – Юрий Жирков, вернувшийся с небольшой травмой после игр за сборную России. Решение по его участию в матче еврокубка примут позже.

Семак отметил, что без лишних напоминаний знает о важности победы над «Лионом». Вся команда настраивается только на французов и не думает о будущем матче со «Спартаком».

- Нынешняя ситуация в турнирной таблице диктует, что нам необходимо выигрывать, мы отстаем от «Лиона». «Зенит» пропустил в каждой игре Лиги чемпионов? Это говорит о нашем уровне и уровне соперников. Достаточно большая пища для размышлений. Пока это наш уровень, - цитирует главного тренера пресс-служба петербургского клуба.

Напомним, пока что «Зенит» располагается на третьем месте турнирной таблицы группы G, имея в активе 4 очка и отставая от «Лиона» на 3. Домашняя игра против французов начнется в 20:55 в среду 27 ноября. Следить за ходом встречи можно на нашей прямой текстовой трансляции.

ИСТОЧНИК KP.RU