2019-11-26T21:25:10+03:00
Общество

В Петербурге собираются узаконить снежные сугробы на тротуарах

Только после формирования валов снег вывезут, а территории полностью зачистят
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В какие сроки следует вывезти сугробы - не сообщается.В какие сроки следует вывезти сугробы - не сообщается.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Смольный собирается узаконить формирование снежных сугробов на тротуарах. Обновленный проект «Правила благоустройства территории Петербурга» сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

- После подметания и сгребания или скалывания снега осуществляется формирование валов снега, скола для их последующего вывоза. После вывоза снежной массы, скола выполняются завершающие работы по снегоочистке, территория вывоза зачищается, - говорится в проекте от комитета по благоустройству, опубликованном на официальном сайте Смольного.

Правда, власти не уточняют, в какие сроки необходимо вывести все новенькие сугробы с улиц Петербурга. Ясно одно – коммунальщики будут обязаны это делать.

Отметим, что город готов встретить полноценную зиму. Петербург укомплектован техникой, но потребность в увеличении количества дворников еще есть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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