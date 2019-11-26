2019-11-26T21:59:23+03:00
Происшествия

В сети появилось видео смертельного ДТП в Гатчине, в котором «Хонда» снесла на «зебре» пенсионерку с собачкой

73-летняя женщина шла со своим питомцем по пешеходному переходу [фото, видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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"Хонда" по неизвестным причинам прибавила газу перед пенсионеркой. Фото: vk.com/dorinspb"Хонда" по неизвестным причинам прибавила газу перед пенсионеркой. Фото: vk.com/dorinspb
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26 ноября около 19:40 в Гатчине машина насмерть снесла пенсионерку, шедшую по «зебре». Страшное ДТП произошло возле дома №23 на улице 7-й Армии. 73-летняя женщина понадеялась на совесть водителя красной «Хонды» и поторопилась перейти дорогу со своей собачкой на поводке. В итоге машина сбила их и отбросила пенсионерку и пса на несколько метров вперед по проезжей части. Животное осталось живым, но женщина, к сожалению, скончалась на месте.

- Установлено, что за рулем «Хонды» находился 83-летний мужчина. ДТП сейчас оформляют, выясняются все обстоятельства произошедшего, - прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

83-летний водитель иномарки дает показания инспекторам ГИБДД. Фото: vk.com/dorinspb

83-летний водитель иномарки дает показания инспекторам ГИБДД. Фото: vk.com/dorinspb

На видео трагичной аварии заметно, что улица прекрасно освещена. Более того, «Хонда» явно притормозила перед «зеброй», чтобы пропустить других пешеходов. А перед пенсионеркой с собакой мужчина за рулем иномарки почему-то прибавил газу.

Пенсионерку с собакой сбили в Гатчине.Видео: vk.com/dorinspb

ИСТОЧНИК KP.RU

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