2019-11-26T22:27:14+03:00
Происшествия

Четыре тысячи жителей Мурино остались без воды из-за прорванной трубы

Люди выстраиваются в очереди к цистернам с водой [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
17 многоэтажных домов остались без воды. Фото: администрация-мурино.рф17 многоэтажных домов остались без воды. Фото: администрация-мурино.рф
Изменить размер текста:

Жители Мурино жалуются на отключение горячей и холодной воды с вечера 26 ноября. Оказалось, что виной всему авария. Около 4 часов дня прорвало трубу на сетях холодного водоснабжения. В итоге среди пострадавших числятся 17 многоэтажек. В них проживает ни много ни мало около четырех тысяч человек.

- Без воды остались некоторые дома на Привокзальной площади, Скандинавском проезде и улице Боровой. Ремонтно-восстановительные работы идут активно, - сообщает администрация МО «Муринское городское поселение».

Сроки ремонтных работ пока неизвестны. Фото: администрация-мурино.рф

Сроки ремонтных работ пока неизвестны. Фото: администрация-мурино.рф

Чиновники позаботились о горожанах и организовали пострадавшим бесплатный подвоз питьевой воды с 18:00. В очереди к цистернам выстраиваются десятки людей. Судя по фото, выложенные администрацией Мурино в сети, аварийная бригада уже нашла место прорыва трубы. Однако окончательные сроки восстановления подачи воды во все квартиры пока неизвестны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Петербуржцы в шоке от паркурщика, игравшего со смертью на крыше бизнес-центра у площади Восстания
В сети появилось видео смертельного ДТП в Гатчине, в котором «Хонда» снесла на «зебре» пенсионерку с собачкой
В Петербурге собираются узаконить снежные сугробы на тротуарах
Крошику не могут найти жену, потому что другие нерпы не хотят переселяться к нему в бассейн
Сергей Семак: «Понимаем, что «Зениту» необходимо победить «Лион»
В 2020 году в Петербурге появятся 100 новых двухсекционных автобусов с эко-двигателями и зарядками для телефонов
Снег нагрянет в Петербург в ночь с 26 на 27 ноября
ГАТИ разрешила заменить эскалаторы на станции метро «Технологический институт-1»
Двойную дорожную развязку у «Лахта Центра» построят за 3,66 миллиарда рублей
Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева прыгнула четверной тулуп
В СКК «Петербургский» продолжаются подготовительные работы к реконструкции
Владимир Путин встретится в Петербурге с главой УЕФА Александером Чеферином
Дед Мороз поздравит маленьких пациентов больниц в Петербурге с Новым годом
ЗакС предлагает запретить замуровывать подвалы с котами
В Пулково поймали иностранца, два года скрывавшегося от правосудия
Депутаты Петербурга обсудят правила посещения ресторанов и магазинов с собаками
31 декабря движение по Невскому проспекту перекроют в 21:00
Разметку велодорожки нанесли прямо по льду в Выборгском районе Петербурга
За сломанную старшине челюсть матрос получил год тюрьмы условно
В день похорон Вербицкой в СПбГУ отменены все занятия
Движение по всей трассе М-11 «Москва-Петербург» откроют 27 ноября
«Ливень» из кипятка затопил новостройку на Русановской улице в Петербурге
Рабочие-ювелиры чуть не уронили вышку линии электропередач на тепломагистраль
Движение по платной трассе М-11 Москва – Петербург полностью откроется 27 ноября
Заказчика убийства полицейского информатора в Петербурге признали больным и отправили на лечение
Автомобилисты пожаловались на «незамерзайку», превратившуюся в лед до наступления морозов в Петербурге
Матч «Зенита» со «Спартаком» не покажут по общедоступному ТВ