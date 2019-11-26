Четыре тысячи жителей Мурино остались без воды из-за прорванной трубы

СЕГОДНЯ 22:27 2019-11-26T22:27:14+03:00

Люди выстраиваются в очереди к цистернам с водой [фото]

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Жители Мурино жалуются на отключение горячей и холодной воды с вечера 26 ноября. Оказалось, что виной всему авария. Около 4 часов дня прорвало трубу на сетях холодного водоснабжения. В итоге среди пострадавших числятся 17 многоэтажек. В них проживает ни много ни мало около четырех тысяч человек.

- Без воды остались некоторые дома на Привокзальной площади, Скандинавском проезде и улице Боровой. Ремонтно-восстановительные работы идут активно, - сообщает администрация МО «Муринское городское поселение».

Сроки ремонтных работ пока неизвестны. Фото: администрация-мурино.рф

Чиновники позаботились о горожанах и организовали пострадавшим бесплатный подвоз питьевой воды с 18:00. В очереди к цистернам выстраиваются десятки людей. Судя по фото, выложенные администрацией Мурино в сети, аварийная бригада уже нашла место прорыва трубы. Однако окончательные сроки восстановления подачи воды во все квартиры пока неизвестны.

ИСТОЧНИК KP.RU